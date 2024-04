Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju na ogół nie powinno padać. W pozostałej części Polski okresami wystąpią opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu spadnie opad rzędu 25 l/mkw. i możliwe są tam burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza w centrum kraju do 16 st. C na południowym wschodzie. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny i rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.