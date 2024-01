Pogoda na dziś - poniedziałek 15.01. Kolejna porcja opadów śniegu, silniej powieje

Pogoda na dziś. Poniedziałek 15.01 upłynie pod znakiem opadów mokrego śniegu. Tylko nieliczni będą mogli spodziewać się przejaśnień. Temperatura będzie wyrównana, ale odczujemy zimno. Dodatkowym utrudnieniem będzie silny wiatr.

W poniedziałek 15.01 czeka nas pochmurna aura. Większych przejaśnień możemy spodziewać się na południu i w centrum kraju. Na Podkarpaciu i w Małopolsce padać nie będzie. Poza tym pojawią się okresami opady mokrego śniegu od jednego do trzech centymetrów, na północy możliwe jest nawet pięć centymetrów. Termometry wskażą od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągnąć do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek 15.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek 15.01

W poniedziałek wilgotność powietrza w całym kraju będzie bardzo wysoka. Najwyższa wartość spodziewana jest na północy, przekroczy tam 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeo wpłyną niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 15.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie czeka nas duże zachmurzenie, okresami spadnie mokry śnieg. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe jego wartość osiągnie 976 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w poniedziałek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, okresami pojawią się opady mokrego śniegu. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe jego wartość dojdzie do 981 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek zachmurzenie zapowiada się duże, okresami możliwe są opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 977 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek zachmurzenie we Wrocławiu zapowiada się duże z przejaśnieniami, prognozowane są słabe opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie zachmurzenie będzie duże, jest szansa na przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 968 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 15.01 tvnmeteo.pl

