Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie kraju. Większe rozpogodzenia spodziewane są jedynie na południu i zachodzie - tam nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 12-13 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni, może osiągać prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.