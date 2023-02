Pogoda na dziś - poniedziałek 13.02. Pochmurno, lokalne opady, nawet 9 stopni

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Lokalnie, szczególnie na wschodzie i południu kraju, mogą pojawiać się słabe opady deszczu lub mżawki. Termometry wskażą maksymalnie od 4 do 9 stopni Celsjusza.

Polska jest pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu Feuka znad środkowej części Europy, który kieruje do naszego kraju ciepłe i łagodne powietrze z zachodu kontynentu. Aura będzie jednak pochmurna, a dominującym typem zachmurzenia będą niskie, cienkie chmury warstwowe.

W poniedziałek niewielkie przejaśnienia pojawią się tylko na zachodzie i południu kraju. Lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie, możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum kraju do 7-9 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, słabo, tylko w północnych regionach okaże się umiarkowany.