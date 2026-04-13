Pogoda na dziś - poniedziałek, 13.04. Nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje

Pogoda na dziś - poniedziałek, 13.04. Zapowiada się na ogół pogodny dzień, a termometry pokażą do nawet 17 stopni. Miejscami powieje dość porywisty wiatr.

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie na wschodzie i w centrum Polski. Duże i całkowite zachmurzenie spodziewane jest na zachodzie, ale padać nie powinno. Termometry pokażą od 13-14 stopni Celsjusza na północy i wschodzie, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany wiatr, na zachodzie porywisty (do 40-60 kilometrów na godzinę), południowo-wschodni.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie w granicach 40-60 procent. Odczucie temperatury będzie przechodzić od chłodu na północnym wschodzie, przez komfort w centrum, po ciepło na południowym zachodzie Polski. Aura ani nie pogorszy, ani nie poprawi naszego samopoczucia.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie poniedziałek będzie słoneczny i bez opadów. Temperatura maksymalna wzrośnie do 13-14 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się słonecznie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 13-14 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie, padać nie powinno. Termometry pokażą maksimum 14-15 st. C. Powieje południowo-wschodni, dość silny i porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dla Wrocławia na poniedziałek prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 16-17 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie powoli spadać

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie i brak opadów. Temperatura maksymalna wzrośnie do 13-14 st. C. Powieje umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie powoli spadać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
