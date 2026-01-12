Pogoda na dziś - poniedziałek, 12.01. Nie odpoczniemy od zimy

Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek zapanuje duże zachmurzenie, ale wystąpią większe przejaśnienia. W pasie od Zatoki Gdańskiej, przez centrum kraju, po Małopolskę i Podkarpacie pojawią się opady śniegu do 1-5 centymetrów, a w Karpatach - do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie z północy, a w pozostałych rejonach - z południa.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na północnym wschodzie, wschodzie i częściowo w centrum wyniesie ponad 80 procent. Najniższa będzie w południowo-zachodniej Polsce, gdzie nie przekroczy 60 procent. Odczujemy zimno. Warunki biometeo na zachodzie, w południowo-wschodniej, częściowo w południowej i centralnej części kraju będą niekorzystne, a w pozostałych rejonach - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie i przelotne opady śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie -5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny dzień z przelotnymi opadami śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurnie, ale pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie -4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie będzie pochmurnie i okresowo popada śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie -4 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 993 hPa.