Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 12.01. Nie odpoczniemy od zimy

|
Zima, mróz, sople, sopel
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek, 12.01 rozpocznie kolejny tydzień z zimową aurą. W wielu miejscach popada śnieg, a wartości na termometrach nigdzie nie powinny przekroczyć zera.

W poniedziałek zapanuje duże zachmurzenie, ale wystąpią większe przejaśnienia. W pasie od Zatoki Gdańskiej, przez centrum kraju, po Małopolskę i Podkarpacie pojawią się opady śniegu do 1-5 centymetrów, a w Karpatach - do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie z północy, a w pozostałych rejonach - z południa.

Klatka kluczowa-152459
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na północnym wschodzie, wschodzie i częściowo w centrum wyniesie ponad 80 procent. Najniższa będzie w południowo-zachodniej Polsce, gdzie nie przekroczy 60 procent. Odczujemy zimno. Warunki biometeo na zachodzie, w południowo-wschodniej, częściowo w południowej i centralnej części kraju będą niekorzystne, a w pozostałych rejonach - neutralne.

Klatka kluczowa-152532
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie i przelotne opady śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie -5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny dzień z przelotnymi opadami śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurnie, ale pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie -4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie będzie pochmurnie i okresowo popada śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie -4 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 993 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Lis
Lis polował, obok przejeżdżały samochody
Polska
Marznące opady
Niebezpieczna ślizgawica. Sprawdź, gdzie uważać
Prognoza
Kangur w basenie
Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki
Ciekawostki
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
Prognoza
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
Świat
Panele słoneczne u wybrzeży Szanghaju
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
Świat
Zaśnieżone samochody
Śniegu tyle, że będą go wywozić ciężarówkami
Polska
AdobeStock_495329614
Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"
Nauka
shutterstock_1933378853
Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie
Prognoza
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
Polska
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
TVN24
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
Prognoza
Komin, dym, smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu
Z wodospadu oderwały się wielkie sople. Byli przy nim ludzie
Świat
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
Świat
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
Prognoza
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
Świat
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
Prognoza
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
Polska
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
Świat
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
Prognoza
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
Polska
Zniszczenia w prowincji Hatay na południu Turcji
Wielkoszczury pomogą ratować ludzi po trzęsieniach ziemi
Świat
Klatka kluczowa-153765
Niezwykłe nagranie wilków. Tak próbują zdobyć wodę w zamarzniętym lesie
Polska
Lotnisko we Frankfurcie
Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia
Świat
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
Świat
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Polska
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
Polska
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Polska
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom