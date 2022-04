Pogoda na dziś - poniedziałek, 11.04. Opady deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej

Pogoda na dziś, czyli poniedziałek 11.04, przyniesie chmury i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także krupy śnieżnej. Na termometrach zobaczymy od 7 do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś. W poniedziałek 11.04 zachmurzenie w pierwszej części dnia będzie umiarkowane, a później duże z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami wystąpią opady deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, szczególnie na obszarach podgórskich, w górach oraz na północy Polski. Na termometrach zobaczymy od 7/8 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, Lublina oraz Rzeszowa do 9/10 st. C w Szczecinie i Wrocławiu. Powieje umiarkowany, a w porywach dość silny wiatr, rozpędzając się do 30-50 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z zachodu i północnego zachodu.