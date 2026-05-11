Prognoza Pogoda na dziś - poniedziałek, 11.05. Ciepły, ale niespokojny początek tygodnia Damian Zdonek

W poniedziałek zapanuje duże zachmurzenie. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa słabych i umiarkowanych, przelotnych opadów deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy oraz burz, które przyniosą solidniejsze opady, do 10-20 l/mkw. Burze nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie i północnym-wschodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16-17 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 20-22 st. C w centrum kraju, do 23-24 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z południowego wschodu i południa, od zachodu skręcający na południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na krańcach wschodnich, gdzie nie przekroczy 50 procent, a najwyższa - na zachodzie, gdzie wyniesie ponad 90 procent. Mieszkańcom większości kraju będzie ciepło, a północnego zachodu - komfortowo. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek przyniesie w Warszawa duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczona jest burza. Temperatura osiągnie maksymalnie 21-22 st. C. Da się odczuć dość silny, porywisty wiatr z południowego wschodu i południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 990 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Powieje umiarkowanie, porywiście z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura osiągnie maksymalnie 20-21 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, porywisty wiatr z południowego wschodu i południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek mieszkańcy Wrocławia muszą przygotować się na duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry pokażą maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr z południowego wschodu i południa będzie umiarkowany, porywisty. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 984 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 977 hPa.

