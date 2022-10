Pogoda na dziś - poniedziałek 10.10. Wyż Vangelis wpływa na poniedziałkową aurę

Pogoda na poniedziałek 10.10

Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na północnym wschodzie, przez 15-16 st. C w środkowej części kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, umiarkowane i dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 30-40 kilometrów na godzinę.