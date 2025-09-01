Pogoda na dziś. W poniedziałek 1.09 termometry pokażą maksymalnie 28 stopni. Warunki biometeo przeważnie będą korzystne.

W poniedziałek rano pojawią się miejscami mgły. W ciągu dnia wstąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie kraju okresami duże. Lokalnie przelotnie popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Odczuwalny będzie południowy i wschodni wiatr, który będzie słaby lub umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 60 procent. Warunki biometeo w przeważającej części kraju będą korzystne, jedynie na południowym wschodzie - neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian - w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pogodny. Maksymalna temperatura nie przekroczy 26 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągając wartość 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie pojawi się zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Może wystąpić przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 27 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 984 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl