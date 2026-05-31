Prognoza Pogoda na dziś - poniedziałek 1.06. Zagrzmi i popada Tomasz Wakszyński

W przeważającej części kraju poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. W pasie od Warmii, przez regiony centralne, po województwo świętokrzyskie mogą wystąpić burze z silniejszym deszczem do 5-15 l/mkw. Nie powinno padać jedynie na północno-zachodnich i północno-wschodnich krańcach.

Najgorsze warunki prognozowane są na południu kraju, w strefie frontowej, gdzie wystąpić ma całkowite zachmurzenie z przeważnie ciągłymi opadami deszczu o zmiennej intensywności i sumie 10-15 l/mkw. Okresami możliwa będzie burza, szczególnie na południu woj. śląskiego i małopolskiego z intensywniejszym opadem do 20-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na północy do 23 st. C w centralnej, lokalnie też zachodniej Polsce. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz okresami silny i porywisty.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 50 procent na krańcach północno-wschodnich i północno-zachodnich do 80-90 procent na południu. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie neutralne, korzystne tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie, a negatywne w regionach południowych.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka poniedziałek pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnym deszczem. Po południu może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Zmienny wiatr będzie przeważnie słaby, w burzy silny i porywisty. Barometry w południe wskażą 998 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje umiarkowane zachmurzenie, okresowo duże. Może przelotnie popadać. Termometry wskażą do 19 st. C. Słaby, okresami umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych. Ciśnienie ma się wahać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu spodziewany jest pochmurny poniedziałek z przelotnymi opadami. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Przeważnie północny wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa, ciśnienie będzie się wahało.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałkowy poranek we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę i słaby, jednostajny deszcz. W ciągu dnia wystąpią większe przejaśnienia, możliwe będą przelotne opady. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie poniedziałek upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia i słabych, okresowo umiarkowanych opadów. Może zagrzmieć. Termometry pokażą do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny, tylko w możliwej burzy silny, porywisty. Ciśnienie osiągnie w południe 985 hPa i ma się wahać.