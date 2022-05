Pogoda na dziś - poniedziałek 09.05. Dużo słońca, lokalnie możliwe burze

Pogoda na dziś. Poniedziałek upłynie ze słoneczną aurą. Opady deszczu i burze możliwe są tylko w Karpatach. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 15 do 22 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

W poniedziałek będzie słonecznie. W Karpatach mogą pojawić się burze z opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków wschodnich.