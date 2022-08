Pogoda na dziś - poniedziałek 08.08. Wiele miejsc ze słońcem, deszcz popada lokalnie

W poniedziałek na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a w pasie Wybrzeża miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski czeka nas kłębiaste umiarkowane zachmurzenie. Niewykluczone, że słabo popada również w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 23 st. C w Łodzi, do 24-25 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego, słabo i umiarkowanie.