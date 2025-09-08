Pogoda na dziś - poniedziałek, 08.09. W wielu miejscach zagrzmi

8 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl
Prognoza pogody na poniedziałek
Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl
wideo 2/3
Pogoda na dziś

Pogoda na dziś. Poniedziałek 08.09 w większości kraju przyniesie przelotne deszcze oraz burze. Na termometrach zobaczymy do 25 stopni.

PogodaDługoterminowaWeekend

We wschodniej części kraju aura będzie pogodna i słoneczna. Na pozostałym obszarze nad ranem wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Wystąpią także przelotne opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. W południowej i centralnej Polsce może grzmieć, wtedy spadnie do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą co najmniej 22 stopni Celsjusza na zachodzie i 25 st. C na wschodzie Polski. Nadciągnie wiatr umiarkowany. W porywach będzie on dość silny, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek
Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Najmniejsza wilgotność odczuwalna będzie na północnym wschodzie, a największa - w regionach centralnych i południowo-zachodnich. Korzystne warunki biometeo spodziewane są w centralnej, północno-wschodniej Polsce, a także w części Wybrzeża. Neutralny biomet z kolei zapanuje nad zachodnią częścią Wybrzeża, także nad Wielkopolską. W południowo-wschodniej części kraju warunki biometeorologiczne będą z kolei niekorzystne.

Warunki biometeo
Warunki biometeotvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie będzie pogodnym a opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Nie powinno padać. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. W południe ciśnienie osiągnie 1020 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i popołudniowymi, przelotnymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby, wschodni i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu w godzinach popołudniowych. Niewykluczona będzie burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1002 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa w poniedziałek czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Mogą także pojawić się burze. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w dzień
Warunki drogowe w dzień tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogody
Pozostałe wiadomości

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

7 września 2025, 12:45
Źródło:
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. W mocy są też ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna. 

Alarmy IMGW, miejscami nawet drugiego stopnia. Uważajmy

Alarmy IMGW, miejscami nawet drugiego stopnia. Uważajmy

8 września 2025, 7:05
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i burzami. SMS-owe ostrzeżenia otrzymały osoby przebywające na terenie dwóch powiatów.

Alert RCB na południu kraju. "Słuchaj poleceń służb"

Alert RCB na południu kraju. "Słuchaj poleceń służb"

8 września 2025, 6:19
Źródło:
RCB

W niedzielę mogliśmy podziwiać wyjątkowe zjawisko astronomiczne - zaćmienie Księżyca. Było ono widoczne w Polsce. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Srebrny Glob? Nie, czerwony

Srebrny Glob? Nie, czerwony

7 września 2025, 19:31
Aktualizacja: 8 września 2025, 7:16
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Huragan Kiko, który w sobotę osiągnął czwartą kategorię, ma przejść na północ od Hawajów bez uderzenia w ląd. Synoptycy ostrzegają jednak przed wysokimi falami i niebezpiecznymi prądami morskim, które pojawią się u wybrzeży w niedzielę. Na wyspach ogłoszono stan wyjątkowy.

Zagrożenie ma ich minąć o włos. Wprowadzono stan wyjątkowy

Zagrożenie ma ich minąć o włos. Wprowadzono stan wyjątkowy

7 września 2025, 17:36
Źródło:
CNN, National Hurricane Center and Central Pacific Hurrican Center

W Zielonej Górze trwa Winobranie. Na ponad tydzień Bachus, bóg wina, otrzymuje klucze do miasta i przejmuje nad nim władzę. Sprawdź, jakie atrakcje na nasz czekają w czasie tego święta.

Winobranie w Zielonej Górze. Miasto oferuje masę atrakcji

Winobranie w Zielonej Górze. Miasto oferuje masę atrakcji

6 września 2025, 18:07
Źródło:
tvnmeteo.pl

Niedźwiedź Okan z tureckiego ogrodu zoologicznego stał się bohaterem Internetu po tym, jak trafił do szpitala weterynaryjnego po najedzeniu się owoców. Zwierzę przeszło szczegółowe badania, które wykluczyły poważne problemy zdrowotne. Obecnie Okan czuje się dobrze, a opiekunowie ściśle kontrolują jego dietę, by zapobiec kolejnym problemom żołądkowym.

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

7 września 2025, 16:08
Źródło:
CNN

Surfer zginął na plaży w Sydney po ataku rekina. Mężczyzna został pogryziony przez zwierzę około 100 metrów od brzegu. Trwają poszukiwania osobnika, który miał spowodować wypadek. To drugi śmiertelny atak rekina w tym rejonie od ponad 60 lat.

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

7 września 2025, 14:59
Źródło:
CNN

Nad Kołobrzegiem pojawił się lej kondensacyjny. Zjawisko było widoczne przez kilka minut i uchwycono je na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

7 września 2025, 11:49
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Uszanki opanowały plażę San Carlos położoną w kalifornijskim mieście Monterey. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i odwiedzającym, zdecydowano o zamknięciu miejsca.

Uszanki opanowały popularną plażę

Uszanki opanowały popularną plażę

7 września 2025, 8:11
Źródło:
ENEX, ksbw.com

O ile w niedzielę Polska będzie rozdarta między niżem a wyżem, tak na początku przyszłego tygodnia stery przejmie układ wysokiego ciśnienia. Oznacza to powrót pogodnej aury i wyższych temperatur. Taka sielanka nie potrwa jednak długo.

Wyż przejmie stery, ale nie na długo. Pogoda na pięć dni

Wyż przejmie stery, ale nie na długo. Pogoda na pięć dni

6 września 2025, 15:47
Źródło:
tvnmeteo.pl

Chińscy naukowcy stworzyli rośliny, które są w stanie ładować się światłem słonecznym i świecić w ciemności przez kilka godzin. Badacze uważają, że mogą one w przyszłości zastąpić małe lampki ogrodowe.

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

6 września 2025, 20:20
Źródło:
sciencedaily.com, CNN

W południowej Kalifornii wybuchł potężny pożar. Nazwano go Pyrite Fire. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców.

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

6 września 2025, 16:51
Źródło:
Los Angeles Times, CBS News

Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

6 września 2025, 13:15
Źródło:
The Guardian, The Hindu, Reuters

Japonia zmaga się ze skutkami tajfunu Peipah, który we wtorek nawiedził kraj. Żywioł, który obecnie jest już burzą tropikalną, uszkodził wiele budynków i ranił ponad 20 osób, w tym niektóre poważnie.

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

6 września 2025, 12:04
Źródło:
Reuters, NHK

Burze przetaczały się w piątek nad Polską. Jak przekazali strażacy, w całym kraju przeprowadzono 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Od naszych czytelników otrzymaliśmy materiały z załamania pogody.

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 6 września 2025, 7:24
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz, PAP

Holenderscy naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia - w ich kraju wyładowania atmosferyczne są odwrócone do góry nogami w porównaniu do wielu innych części świata. Teraz próbują się dowiedzieć, dlaczego tak jest.

W tym kraju pioruny biją na odwrót

W tym kraju pioruny biją na odwrót

6 września 2025, 11:09
Źródło:
ENEX, NOS

W Zielonej Górze trwa Winobranie. Na ponad tydzień Bachus, bóg wina, otrzymuje klucze do miasta i przejmuje nad nim władzę. Sprawdź, jakie atrakcje na nasz czekają w czasie tego święta.

Winobranie w Zielonej Górze. Miasto oferuje masę atrakcji

Winobranie w Zielonej Górze. Miasto oferuje masę atrakcji

6 września 2025, 18:07
Źródło:
tvnmeteo.pl

Lodowce Pamiru w Azji Środkowej były do tej pory uważane za najbardziej odporne na zmiany klimatu. Okazuje się jednak, że gwałtownie topnieją, co stwarza zagrożenie zarówno dla globalnego klimatu, jak i milionów mieszkańców regionu.

Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją

Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją

6 września 2025, 8:43
Źródło:
PAP

"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

To może być naprawdę gorący wrzesień

To może być naprawdę gorący wrzesień

5 września 2025, 8:47
Źródło:
TVN24+

Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

5 września 2025, 15:21
Źródło:
WMO, France 24

Deszcz, błoto i sparaliżowane ulice - miasto Los Cabos w północno-zachodnim Meksyku zmaga się ze skutkami huraganu Lorena, który przyniósł ulewy i silny wiatr, mimo że ominął miasto o kilkaset kilometrów.

Paraliż miasta po przejściu huraganu

Paraliż miasta po przejściu huraganu

5 września 2025, 11:38
Źródło:
Reuters, NHC

Dwunastoletni Sadiq, cudem wydobyty spod gruzów zawalonego domu, stał się jednym z symboli tragedii, jaka dotknęła wschodni Afganistan. Seria potężnych trzęsień ziemi pochłonęła tam w ciągu czterech dni ponad dwa tysiące ofiar, pozostawiając setki rodzin bez dachu nad głową.

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

5 września 2025, 12:39
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

5 września 2025, 9:47
Źródło:
KFSM, Arkansas Times

Poziom wody w rzekach położonych w prowincji Pendżab w Pakistanie jest niebezpiecznie wysoki. Z tego powodu w ciągu ostatniej doby ewakuowano z tego regionu ponad pół miliona osób - podała agencja informacyjna AP, powołując się na lokalnych urzędników.

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

4 września 2025, 19:58
Źródło:
PAP, AP News