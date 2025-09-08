Pogoda na dziś. Poniedziałek 08.09 w większości kraju przyniesie przelotne deszcze oraz burze. Na termometrach zobaczymy do 25 stopni.

We wschodniej części kraju aura będzie pogodna i słoneczna. Na pozostałym obszarze nad ranem wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Wystąpią także przelotne opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. W południowej i centralnej Polsce może grzmieć, wtedy spadnie do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą co najmniej 22 stopni Celsjusza na zachodzie i 25 st. C na wschodzie Polski. Nadciągnie wiatr umiarkowany. W porywach będzie on dość silny, południowo-wschodni.

Warunki biometeo

Najmniejsza wilgotność odczuwalna będzie na północnym wschodzie, a największa - w regionach centralnych i południowo-zachodnich. Korzystne warunki biometeo spodziewane są w centralnej, północno-wschodniej Polsce, a także w części Wybrzeża. Neutralny biomet z kolei zapanuje nad zachodnią częścią Wybrzeża, także nad Wielkopolską. W południowo-wschodniej części kraju warunki biometeorologiczne będą z kolei niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie będzie pogodnym a opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Nie powinno padać. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. W południe ciśnienie osiągnie 1020 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i popołudniowymi, przelotnymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby, wschodni i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu w godzinach popołudniowych. Niewykluczona będzie burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1002 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa w poniedziałek czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Mogą także pojawić się burze. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa i będzie spadać.

