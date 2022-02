Pogoda na dziś - poniedziałek 07.02. Wietrznie, chłodno i wilgotno

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz opady śniegu do 2 centymetrów. Będzie ślisko. W górach może spaść do 5-10 cm śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. Cna Pomorzu Zachodnim. Z kierunku północno-zachodniego i zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h.