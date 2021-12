Pogoda na dziś - poniedziałek 06.12. Opady śniegu prawie w całym kraju

Pogoda na dziś. Poniedziałek upłynie pod znakiem opadów śniegu. Zaczęło napływać chłodniejsze powietrze, na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 do 2 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie. Mogą pojawiać się przejaśnienia, głównie w północno-zachodniej części kraju. Okresami będą występować opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północnego.