Pogoda na dziś - poniedziałek 06.03. Miejscami spadnie kilka centymetrów śniegu

Pogoda na dziś. Poniedziałek 06.03 przyniesie opady śniegu we wszystkich regionach. Chwilami wiatr będzie mocno się rozpędzać. Termometry w najcieplejszej chwili dnia wskażą od 2 do 5 stopni Celsjusza.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Pojawią się okresowe opady śniegu rzędu 1-4 centymetrów, które będą postępować od zachodu w głąb kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.