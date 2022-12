Pogoda na dziś - poniedziałek 05.12. W części kraju może pokazać się słońce

Poniedziałek upłynie przeważnie pod znakiem pochmurnej aury. W zachodniej połowie kraju pojawią się opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie Polski możliwe są przejaśnienia, a w niektórych miejscach także okresowe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego.