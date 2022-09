Pogoda na dziś - poniedziałek 05.09. Jeżeli gdzieś popada, to słabo i przelotnie

Pogoda na dziś. Poniedziałek 05.09 upłynie z dużą ilością słońca. W nielicznych miejscach zachmurzenie może przejściowo wzrosnąć i słabo popadać deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie do 23 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich.