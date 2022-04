Pogoda na dziś - poniedziałek 04.04. Silny wiatr, chłód, deszcz i deszcz ze śniegiem

Pogoda na dziś. Poniedziałek będzie wietrzny. Wiatr porywach może rozpędzać się w niektórych miejscach nawet do 100 kilometrów na godzinę. Na dużym obszarze Polski pojawią się opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

W poniedziałek w północno-wschodniej i północnej części kraju okresami będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a w godzinach popołudniowych na zachodzie wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie południowo zachodni, nasilający się w ciągu dnia. Po południu w porywach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę, choć nad samym morzem możliwe są pojedyncze porywy do 100 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 70-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 996 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno, okresami opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo zachodni, silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno, po południu opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, po południu opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 986 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl