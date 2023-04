Pogoda na dziś - poniedziałek 03.04. Wszędzie chłodno, miejscami śnieżnie

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowo-wschodniej części kraju pojawią się opady śniegu, podczas których spadnie do 1-5 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach na wschodzie rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.