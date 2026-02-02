Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poniedziałek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Niewielkie zachmurzenia spodziewane są głównie na południu kraju. W Sudetach oraz w Tatrach możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez -14 st. C w Warszawie, do -6 st. C we Wrocławiu. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Wszystko za sprawą lodowatego, wiejącego ze wschodu wiatru.

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-60 procent. W całym kraju będzie bardzo zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek przyniesie w stolicy pogodną aurę. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż -14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek dla mieszkańców Wrocławia okaże się pogodny, choć przejściowo wystąpi wzrost zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek mieszkańców Trójmiasta czeka pogodna aura. Temperatura maksymalna nie przekroczy -14 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie pochmurnie. Przejściowo pojawi się zachmurzenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy -9 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu okaże się pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl