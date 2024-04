Pogoda w Poniedziałek Wielkanocny pogorszy się w zachodnich regionach. Synoptycy przewidują tam opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze kraju nadal będzie dużo słońca. Termometry wskażą od 18 do nawet 25 stopni Celsjusza.

Poniedziałek w większości kraju przyniesie pogodną aurę. Więcej chmur będzie na zachodzie kraju i tam po południu pojawią się opady deszczu rzędu 1-10 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie też burze, w czasie których spadnie 10-20 l/mkw. i wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza w rejonie Niziny Szczecińskiej do 25 st. C w Małopolsce. Powieje z kierunków południowych, na północy słabo, a poza tym umiarkowanie, okresami silniej, w porywach do 60 km/h,, w górach do 80-100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 50-60 procent. Na prawie całym obszarze Polski będzie bardzo ciepło. Aura w większości kraju korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 986 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w poniedziałek mogą liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, a wieczorem możliwa jest burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burzy silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 984 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu i burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje południowy wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w czasie burzy porywisty. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 981 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na poniedziałek dla Krakowa prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 970 hPa.

