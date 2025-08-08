Pogoda na dziś. Piątek 8.08 będzie bezdeszczowy w większości Polski, a jeśli gdzieś popada, to tylko przelotnie. Na termometrach zobaczymy od 22 do 28 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą korzystne w całym kraju.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek na północy kraju pojawi się sporo chmur. Na ogół nie będzie padać, ale możliwy jest słaby, przelotny deszcz rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. W południowej Polsce niebo będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 27-28 st. C na południu. Zawieje z południowego zachodu i zachodu, w większości kraju słabo i umiarkowanie, w górach dość silnie.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Najniższa wilgotność powietrza będzie na zachodzie i południu, gdzie wyniesie mniej niż 50 procent, najwyższa na północnym wschodzie - przekroczy 70 procent. W całym kraju zapanują korzystne warunki biometeo.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1005 hPa, a potem zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie okresami pochmurny, niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek niebo nad Poznaniem spowiją chmury wysokie i średnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 25 st. C. Powieje słabo lub umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Będzie wiać słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie na ogół będzie dość pogodny, ale okresowo zachmurzenie może być umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. W pierwszej części dnia wiatr będzie zmienny i słaby, w drugiej - zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl