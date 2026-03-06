Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 6.03. To będzie kolejny słoneczny dzień

|
Mgła, poranek
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Piątek, 6.03 może przynieść o poranku mgły w wielu rejonach kraju. W ciągu dnia zobaczymy dużo słońca i do kilkunastu stopni na termometrach.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W piątkowy poranek wciąż mogą zalegać zanikające mgły. Towarzyszyć będą im niskie chmury, które najdłużej utrzymywać się powinny w północno-wschodniej części kraju. Kolejne godziny zapowiadają się słonecznie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 7-9 st. C na północnym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum, do 13-15 st. C na zachodzie i południu kraju. Da się odczuć słaby wiatr wiejący ze zmiennych kierunków.

Klatka kluczowa-271050
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W przeważającej części kraju wilgotność powietrza wyniesie poniżej 50 procent. Wyższa, przekraczająca 60 procent, będzie jedynie na północnym wschodzie. W większości Polski odczujemy ciepło, a na północnym wschodzie - komfort termiczny. W całym kraju warunki biometeo będą korzystne.

Klatka kluczowa-271091
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek nad ranem w Warszawie mogą wystąpić szybko zanikające silne zamglenia i mgły oraz niskie chmury, ale w kolejnych godzinach będzie już słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1016 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dziś nad ranem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możliwe są szybko zanikające silne zamglenie i mgła oraz niskie chmury. Potem zapanuje słoneczna aura. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe wyniesie 1029 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek nad ranem w Poznaniu istnieje ryzyko szybko zanikającego silnego zamglenia i mgieł oraz niskich chmur, ale później będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Da się odczuć słaby wiatr ze zmiennych kierunków i południowego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek mieszkańców Wrocławia czeka słoneczna aura. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków i południowego wschodu, będzie słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie słoneczną pogodę. Temperatura sięgnie maksymalnie 13 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1001 hPa.

Klatka kluczowa-271094
Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
Prognoza
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
Prognoza
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
Polska
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
Prognoza
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
Polska
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
Nauka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
Prognoza
Upał w Panamie
Apelują o niewychodzenie na słońce. Ryzyko udaru, kurczy i wyczerpania
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zalana ulica w gminie Humilladero
Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
Polska
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej
Nauka
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"
Ciekawostki
Złe warunki na drogach po zimie
Nowy problem po śnieżycach, w warsztatach oblężenie
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
Ciekawostki
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
Prognoza
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
Ciekawostki
Pożary lasów w Kanadzie
Ptaki ucichły przez dym z pożarów
Nauka
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom