Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątkowy poranek wciąż mogą zalegać zanikające mgły. Towarzyszyć będą im niskie chmury, które najdłużej utrzymywać się powinny w północno-wschodniej części kraju. Kolejne godziny zapowiadają się słonecznie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 7-9 st. C na północnym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum, do 13-15 st. C na zachodzie i południu kraju. Da się odczuć słaby wiatr wiejący ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeo

W przeważającej części kraju wilgotność powietrza wyniesie poniżej 50 procent. Wyższa, przekraczająca 60 procent, będzie jedynie na północnym wschodzie. W większości Polski odczujemy ciepło, a na północnym wschodzie - komfort termiczny. W całym kraju warunki biometeo będą korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek nad ranem w Warszawie mogą wystąpić szybko zanikające silne zamglenia i mgły oraz niskie chmury, ale w kolejnych godzinach będzie już słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1016 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dziś nad ranem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możliwe są szybko zanikające silne zamglenie i mgła oraz niskie chmury. Potem zapanuje słoneczna aura. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe wyniesie 1029 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek nad ranem w Poznaniu istnieje ryzyko szybko zanikającego silnego zamglenia i mgieł oraz niskich chmur, ale później będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Da się odczuć słaby wiatr ze zmiennych kierunków i południowego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek mieszkańców Wrocławia czeka słoneczna aura. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków i południowego wschodu, będzie słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie słoneczną pogodę. Temperatura sięgnie maksymalnie 13 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1001 hPa.

