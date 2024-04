Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.