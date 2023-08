Pogoda na dziś - piątek 4.08. Burzowo w części kraju. Od 22 do 27 stopni

W piątek możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Mieszkańców Pomorza i Ziemi Lubuskiej czekają przelotne opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są burze, którym towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.