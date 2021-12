Pogoda na dziś - piątek 31.12. Pochmurnie, nawet do 13 stopni. Będzie porywiście wiać

Pogoda na dziś, czyli piątek 31.12 zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu. Przejaśnienia pojawią się tylko lokalnie. Na termometrach zobaczymy nawet 13 stopni. Powieje silniejszy wiatr, który w porywach może osiągnąć nawet do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na dziś - piątek 31.12, czyli sylwester zapowiada się z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Spadnie go do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami jego prędkość osiągnie w porywach do 40-80 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z zachodu i południowego zachodu.

Pogoda na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

W całej Polsce wilgotność powietrza będzie utrzymywać się w okolicach 90 procent. Na wschodzie odczujemy zimno, a w pozostałych regionach - chłód. W całym kraju prognozowany jest niekorzystny biomet.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

To będzie dzień z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Termometry pokażą do 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, który okresami w porywach osiągnie do 80 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Spadnie deszcz, będzie pochmurnie. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach jego prędkość dojdzie do 40-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 989 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Prognozowana jest pochmurna aura z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, okresami w porywach jego prędkość wyniesie 40-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiadane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 8 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach jego prędkość wyniesie do 40-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Synoptycy prognozują pochmurny dzień z opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni wiatr. Będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1002 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

