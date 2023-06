Pogoda na dziś - piątek 30.06. Gorąco w wielu miejscach, w niektórych regionach zagrzmi

Pogoda na dziś. Piątek 30.06 przyniesie deszcz i burze w zachodnich regionach. W pozostałej części kraju przez cały dzień nie zabraknie słońca. Na dużym obszarze Polski będzie ponad 25 stopni Celsjusza.

Piątek będzie upływać pod znakiem pogodnej aury. W zachodnich regionach i na Pomorzu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze, w czasie których spadnie do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 70-80 kilometrów na godzinę. Przelotnie padać może również w Karpatach.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C w środkowych regionach i w Małopolsce. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 70-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło, a na zachodzie będzie także parno. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne i neutralne we wschodniej połowie kraju, na zachodzie natomiast aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie również zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Na piątek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Po południu pojawią się opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. W godzinach popołudniowych spadnie deszcz i wystąpią burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek powinni spodziewać się małego zachmurzenia, które będzie wzrastać do dużego. Po południu pojawią się opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

