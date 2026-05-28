Pogoda na dziś - piątek, 29.05. Ciepły dzień z silnym wiatrem w części kraju

Pogoda na dziś, czyli na piątek, 29.05. W większości Polski czeka nas słoneczna aura - przelotny deszcz może się pojawić jedynie w części kraju. Termometry pokażą do 26 stopni Celsjusza. Może silniej powiać, w tym w powiatach wołomińskim i mińskim, w których szaleje duży pożar lasu.

Piątek na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem słonecznego nieba. Jedynie na wschodzie wystąpi duże, przejściowo całkowite zachmurzenie, a przelotnie może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na północnym wschodzie, poprzez 22-24 st. C w centrum kraju, do 24-26 st. C na zachodzie. Z północnego zachodu powieje na ogół umiarkowany wiatr. Na wschodzie, w tym w powiatach wołomińskim i mińskim, będzie w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 40 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent w pasie wschodnim. Na wschodzie będzie nam chłodno, w południowo-zachodniej Polsce - ciepło, zaś w pasie centralnym odczujemy komfort termiczny. Podobnie rozłożą się warunki biometeo - niekorzystne w regionach wschodnich, korzystne na zachodzie i neutralne pomiędzy nimi.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W piątek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy 19-20 st. C. Z północy powieje umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1022 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu piątek przyniesie słoneczne niebo. Temperatura wzrośnie do 24-25 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie słoneczny, nie powinno padać. Termometry wskażą do 25-26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1009 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie piątek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 995 hPa, ciśnienie ma spadać.

