Niebo nad większością kraju będzie w piątek zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Więcej chmur pojawi się w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Tam spodziewane są okresowe opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. niewykluczony będzie na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, a śnieg do 5 centymetrów - w Karpatach.

Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, poprzez 10 st. C w regionach centralnych, do 12 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych okaże się głównie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, z porywami do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na północy kraju do ponad 80 procent na południowym wschodzie. Niezależnie od regionu odczujemy chłód. Zapanują głównie neutralne warunki biometeorologiczne, niekorzystne jedynie na południowym wschodzie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie prognozowany jest piątek z umiarkowanym, okresami dużym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy. Barometry w południe wskażą 1003 hektopaskali, ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem słońca. Termometry wskażą do 10 st. C. Umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie ma rosnąć i w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu piątek przyniesie pogodną aurę. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1009 hPa, ciśnienie będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane, okresowo duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie ma rosnąć i w południe barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie będzie na ogół pochmurny. Niewykluczone będą okresowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr z północy na ogół będzie umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie osiągnie w południe 988 hPa i będzie rosnąć.