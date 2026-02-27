Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek dopisze pogodna aura, tylko na północy i w centrum kraju pojawi się przejściowo więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od około 60 do ponad 70 procent. W wielu regionach odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy piątek z małym i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 11 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka piątek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.