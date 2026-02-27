Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 27.02. Aż 18 stopni. Co jeszcze nas czeka?

Pogodny dzień
Warunki biometeo w piątek
Pogoda na dziś. Piątek, 27.02, zapowiada się pogodnie. Zrobi się ciepło, termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

W piątek dopisze pogodna aura, tylko na północy i w centrum kraju pojawi się przejściowo więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy umiarkowany wiatr.

W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od około 60 do ponad 70 procent. W wielu regionach odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-255082
Warunki biometeo w piątek
Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy piątek z małym i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 11 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie  9 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka piątek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

pogoda prognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
