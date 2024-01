Pogoda na dziś - piątek 26.01. Kolejna porcja opadów, do 9 stopni

Pogoda na dziś. Piątek 26.01 zapowiada się z kolejną porcją opadów. W części kraju spadnie deszcz ze śniegiem oraz deszcz. Lokalnie może spaść słaby śnieg. Utrudnieniem będzie silny wiatr, a termometry pokażą od 1 do 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek Polska dostanie się pod wpływ układu niżowego Katrin z centrum ulokowanym nad południową Skandynawią. Do kraju wkroczy ciepły front atmosferyczny z szeroką strefą chmur z opadami mokrego śniegu przechodzącego w deszcz. Z zachodu popłynie również ciepłe powietrze polarne. Tylko wschodnia i południowo-wschodnia część Polski pozostanie jeszcze przed frontem, w zimniejszej masie powietrza - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na piątek 26.01

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie Polski będzie pochmurno, pojawi się jednak szansa na przejaśnienia. Na Podkarpaciu może słabo popadać śnieg. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie. Z zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy na Pomorzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 90 km/h.

Pogoda na piątek 26.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometerologiczne - piątek 26.01

W piątek wilgotność powietrza na północy Polski będzie największa - przekroczy 90 procent. Im dalej na wschód, tym prognozowany jest jej spadek. W całym kraju odczujemy chłód, na północy dodatkowo wiatr, a na południu - wilgoć. Biomet prawie wszędzie okaże się niekorzystny, jedynie w części wschodniej - neutralny.

Warunki biometeorologiczne w piątek 26.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie na piątek prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie duże, po południu pojawią się opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie zachmurzenie duże, a po południu - deszcz. Termometry wskażą do 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-70 km/h Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu zachmurzenie będzie duże, okresami prognozowany jest deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w piątek zachmurzenie będzie duże, ale jest szansa na przejaśnienia. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 996 hPa.

Warunki drogowe w piątek 26.01 tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl