Pogoda na dziś - piątek 25.11. Śnieg i deszcz, od -1 do 7 stopni

W piątek na wschodzie kraju pojawią się zanikające opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów. W centrum oraz w zachodnich regionach miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby, w niektórych miejscach umiarkowany wiatr będzie wiać przeważnie z kierunku zachodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie około 90 procent. We wschodniej połowie Polski będzie odczuwalne zimno, a pozostali mieszkańcy kraju odczują chłód. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku , Sopocie i Gdyni zapowiada się pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1019 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie będzie pochmurno. Do południa mogą pojawiać się opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 989 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na piątek dla Poznania także prognozowana jest pochmurna aura. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy powinni spodziewać się w piątek na ogół zachmurzonego nieba. Śnieg popada słabo w godzinach porannych. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.