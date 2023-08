Pogoda na dziś - piątek 25.08. Wiele burzowych regionów, temperatura sięgnie 32 stopni

Pogoda na dziś. Piątek 25.08 w dużej części kraju przyniesie burze, podczas których możliwy jest grad. Przeważnie będzie gorąco i upalnie, na termometrach zobaczymy do 26 do 32 stopni Celsjusza.

Piątek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na zachodzie, południu oraz częściowo w centrum Polski przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W trakcie burz spadnie 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, może też sypnąć gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr, początkowo południowo-wschodni, będzie skręcał na zachodni. Powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, podczas burz w porywach jego prędkość dojdzie do 80 kilometrów na godzinę.