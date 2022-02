Pogoda na dziś. Spadnie deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Do 8 stopni Celsjusza

Pogoda na dziś przyniesie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą do ośmiu stopni Celsjusza. Lokalnie powieje silniejszy wiatr, osiągający w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Piątek 25.02 przyniesie pochmurną aurę, choć większe przejaśnienia też są prognozowane. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, maksymalnie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.