Piątek 24.05 przyniesie zachmurzenie zmienne z przelotnym deszczem i burzami. Spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę. Padać nie będzie na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Mazowszu i Lubelszczyźnie - w tych regionach zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do nawet 29 st. C na Lubelszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni.