Pogoda na dziś - piątek 24.02. Deszcz, deszcz ze śniegiem i porywisty wiatr

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Po południu na północnym zachodzie i północy kraju przelotnie popada deszcz ze śniegiem, spadnie do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, kraju do 10 st. C w Małopolsce. Wiatr z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.