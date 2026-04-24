Prognoza Pogoda na dziś - piątek, 24.04. Czeka nas pochmurny dzień, powieje silny wiatr

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek na wschodzie i w centrum spodziewane jest przeważnie duże zachmurzenie, a lokalnie możliwe są symboliczne opady deszczu. Mniej chmur wystąpi na zachodzie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 11-13 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, okresowo dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach sięgający do 35-45 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wyższa we wschodniej połowie Polski, gdzie osiągnie 60-70 procent. W pozostałej części kraju wyniesie 50-60 procent. Mieszkańcy północno-wschodniej i wschodniej Polski odczują chłód, a reszty kraju - komfort termiczny. Na przeważającym obszarze pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie - wyjątkiem będzie północny wschód, gdzie biomet okaże się niekorzystny.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie piątek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Może pojawić się symboliczny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Wiatr z północnego zachodu i zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami w drugiej części dnia. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowanie, okresowo dość silnie, z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Początkowo mieszkańców Poznania czeka małe i umiarkowane zachmurzenie, ale w drugiej części dnia pojawi się więcej chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie 16 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany, a w drugiej części dnia okresami dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie piątek zapowiada się pochmurnie, ale z większymi przejaśnieniami. Niewykluczony jest symboliczny deszcz. Temperatura sięgnie maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu i zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 988 hPa.

Warunki drogowe w piątek Źródło: tvnmeteo.pl