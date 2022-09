Pogoda na dziś - piątek, 23.09. Będą miejsca, gdzie przelotnie popada deszcz. Od 12 do 18 stopni

W piątkowy poranek pojawią się miejscami mgły, które mogą ograniczyć widzialność. Kiedy zjawisko ustąpi, w ciągu dnia prognozuje się pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na zachodzie i w centrum kraju nie będzie padać, natomiast w pozostałych regionach przelotnie popada niewielki deszcz o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, skręcający na zachodzie na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.