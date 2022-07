Pogoda na dziś - piątek 22.07. Wytchnienie od upału dla niektórych, uwaga na burze

W piątek czeka nas zachmurzenie od małego na wschodzie do umiarkowanego, miejscami dużego w pozostałych miejscach w kraju. Lokalnie, głównie wieczorem we wschodniej połowie kraju, a w ciągu w nocy na krańcach wschodnich wystąpią pojedyncze burze z opadami deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, może również spaść grad. Wiatr w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.