Prognoza Pogoda na dziś - piątek, 22.05. Ładny dzień z ryzykiem deszczu w części kraju Arleta Unton-Pyziołek |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek w większości kraju będzie pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie na zachodzie i południu kraju przejściowo pojawi się więcej chmur. Miejscami na południu może słabo popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23-24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na północnym wschodzie i częściowo w centrum do ponad 60 procent na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Na zachodzie i południowym zachodzie będzie nam ciepło, a w reszcie kraju - komfortowo. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek przyniesie w Warszawie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1014 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na termometrach pokażą się maksymalnie 23 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie. Przejściowo wzrośnie jednak do dużego i może przelotnie popadać. Temperatura sięgnie 22 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1000 hPa.

Warunki drogowe w piątek Źródło: tvnmeteo.pl