Pogoda na dziś - piątek 21.10. Chmur na niebie nie zabraknie, lokalnie pokropi

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Spadnie tam do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 11-12 st. C w Łodzi i Warszawie, do 14-15 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr powieje umiarkowanie, z kierunku południowo-wschodniego i południowego. W górach prognozowany jest halny, który w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.