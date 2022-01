Pogoda na dziś - piątek 21.01. Sypnie śniegiem w połowie kraju, uwaga na zawieje

Pogoda w piątek poprawi się na zachodzie Polski. Dla wschodniej połowy kraju prognozowane są opady śniegu. Silny wiatr może powodować zawieje. Na termometrach będzie maksymalnie do 3 stopni Celsjusza.

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. Na wschodzie, w centrum oraz na południu kraju pojawią się stopniowo zanikające przelotne opady śniegu do 3 centymetrów. Drogi będą śliskie. Podczas opadów śniegu, zwłaszcza w trakcie zawiei, widzialność będzie ograniczona.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowanie. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-70 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać jednak ponad 80 km/h.