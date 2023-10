Pogoda na dziś - piątek 20.10. Ogromna różnica temperatury pomiędzy Suwałkami a Krakowem

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 10 st. C w Warszawie, do 18 st. C w Krakowie. Wiatr z kierunku wschodniego w większości miejsc powieje z umiarkowaną siłą, w rejonie Wybrzeża dość silnie, w porywach rozpędzając się tam do 70 kilometrów na godzinę.