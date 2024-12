Niebo nad Polską będzie w piątek przeważnie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu, a lokalnie może słabo, przelotnie padać deszcz. Deszczowo do połowy dnia będzie tylko we wschodnich regionach. W Tatrach może natomiast dosypać do 5-10 centymetrów śniegu. Termometry pokażą od około 5 stopni Celsjusza na wschodzie do 7 st. C w regionach zachodnich i środkowej Polsce. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.