W piątek czeka nas pochmurna aura. Większe przejaśnienia pojawią się najpierw na południu, a z biegiem dnia - na północy kraju. Tylko Pomorze, Podkarpacie oraz południowa Małopolska mają być wolne od opadów. W pozostałych miejscach może słabo padać deszcz (do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy). Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Kaszubach, Podlasiu i Ziemi Łódzkiej do 12 st. C na południu kraju. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek wyniesie od poniżej 70 procent na południowym wschodzie do ponad 80 procent w regionach centralnych i północnych. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, neutralne tylko w północno-zachodniej Polsce.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czeka nas pochmurny piątek w Warszawie, okresami może padać słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie na stałym poziomie, w południe osiągając 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w piątek zapanuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a po południu - rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w piątek możemy spodziewać dużego zachmurzenia i okresowych, słabych opadów. Pod wieczór wystąpią przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie nie powinno się mocno zmieniać, a w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami może padać słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie będzie lekko spadać i w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie, a pod wieczór także słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie ma lekko spadać, a w południe osiągnie 992 hPa.