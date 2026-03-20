Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek 20.03. Pochmurny dzień, miejscami popada deszcz

|
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - piątek 20.03. Na niebie pojawi się sporo chmur, miejscami spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą do 12 stopni.

W piątek czeka nas pochmurna aura. Większe przejaśnienia pojawią się najpierw na południu, a z biegiem dnia - na północy kraju. Tylko Pomorze, Podkarpacie oraz południowa Małopolska mają być wolne od opadów. W pozostałych miejscach może słabo padać deszcz (do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy). Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Kaszubach, Podlasiu i Ziemi Łódzkiej do 12 st. C na południu kraju. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-303345
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek wyniesie od poniżej 70 procent na południowym wschodzie do ponad 80 procent w regionach centralnych i północnych. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, neutralne tylko w północno-zachodniej Polsce.

Klatka kluczowa-303387
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czeka nas pochmurny piątek w Warszawie, okresami może padać słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie na stałym poziomie, w południe osiągając 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w piątek zapanuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a po południu - rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w piątek możemy spodziewać dużego zachmurzenia i okresowych, słabych opadów. Pod wieczór wystąpią przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie nie powinno się mocno zmieniać, a w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami może padać słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie będzie lekko spadać i w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie, a pod wieczór także słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie ma lekko spadać, a w południe osiągnie 992 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Temperatura mocno spadnie. Są alarmy
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Prognoza
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Prognoza
Szop pracz na drzewie
Utknął kilka metrów nad ziemią, na głowie miał słoik
Ciekawostki
Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
Tragiczny wypadek w Alpach. Urwała się gondola kolejki
Świat
Noc, mgła, jesień
Nocą miejscami chwyci mróz
Prognoza
Norwegia, pożar
Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
Świat
kropki2
"Po raz pierwszy badałam obiekt, którego istnienia nie rozumiemy"
Nauka
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
Prognoza
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
Świat
Wilk
Wilk na plaży nad Bałtykiem. "To była fajna, ciekawa sytuacja"
Polska
Śnieg, Zakopane
Zima wróciła do Zakopanego
Polska
Meteor
"Myślałem, że niebo się zawaliło". Asteroida, która weszła w atmosferę, ważyła sześć ton
Świat
Nowy strażnik będzie śledził internetowe wpisy
Mandat za zdjęcie z Tatr? Strażnik będzie śledził media społecznościowe
Polska
Mgła, poranek
Żółte alarmy na północy kraju. Później chwyci lekki mróz
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
W części kraju pojawi się więcej chmur
Pogoda
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Tworzy się "kopuła ciepła". Miejscami może być ponad 40 stopni
Świat
Wiosna szybko się rozwija
Nadchodzi astronomiczna wiosna. Jakie zjawiska na niebie nam przyniesie
Ciekawostki
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom