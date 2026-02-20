Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od -4/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum, do 0-1 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na zachodzie i częściowo w centrum do ponad 70 procent na północnym wschodzie. W całym kraju odczujemy zimno, a pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie piątek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1014 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie piątek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Wystąpi słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1026 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie na ogół pogodnie, choć chwilami na niebie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu szykuje się pogodny piątek. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wzrasta, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie będzie pochmurnie, ale z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 999 hPa.

Warunki drogowe w piątek Źródło: tvnmeteo.pl