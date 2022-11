Pogoda na dziś - piątek 18.11. W części kraju spadnie kilka centymetrów śniegu

Pogoda na dziś. Piątek 18.11 w niektórych regionach przyniesie opady śniegu, najwięcej spadnie do na południu. Będzie zimno. Termometry wskażą maksymalnie od -4 do 2 stopni Celsjusza.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południu kraju spadnie do 5 centymetrów śniegu. W rejonie Mazowsza i Pomorza również przelotnie popada i tam spadnie do 1 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.