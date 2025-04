W piątek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od południowego zachodu i południa w głąb kraju opadami deszczu, głównie o charakterze przelotnym. Miejscami pojawią się burze z gradem i obfitym deszczem do 20-30 litrów na metr kwadratowy, szczególnie w pasie od Małopolski i Śląska, przez centrum kraju, po Kujawy. Tylko na północnym wschodzie do wieczora nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Mazowszu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków południowo-wschodnich, tylko na zachodzie z kierunków zachodnich i będzie umiarkowany, dość silny, w burzach silny.